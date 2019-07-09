2019-07-09T16:11:58+03:00
Происшествия

В Мурманске продавец магазина выгнала грабителя с ножом

Злоумышленник раскаялся и на следующий день сам пришел сдаваться в полицию
Ника СВЕТЛОВА
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Продавец дала настоящий отпор злоумышленнику.Продавец дала настоящий отпор злоумышленнику.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В этой истории прекрасно все. И поведение мужчины, который решился на ограбление,и сотрудниц, которые храбро повели себя в магазине.

Случилось все 5 июня около 10 вечера. 61-летний мурманчанин пошел в магазинчик в Ленинском округе Мурманска. В позднее время здесь были только две продавщицы. От женщин он стал требовать отдать всю наличку, какая была в кассовом аппарате. Но те были непреклонны.

- Тогда, чтобы оказать давление и напугать продавца, мужчина достал кухонный нож и резким движением направил его в сторону работницы торговой точки. Однако женщина не потеряла самообладание и смогла в сложной ситуации схватить злоумышленника за руку, в которой он держал нож, и силой оттолкнула его от себя. После ей удалось и вовсе вывести мужчину на улицу, после чего он скрылся. На следующий день, осознавая, что его будут искать, самостоятельно пришел в полицию и сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Несмотря на все сожаления мужчины, против него завели уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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