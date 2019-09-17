В Мурманской области перерасчет за обращение с ТКО можно получить, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-17T18:07:38+03:00

Чтобы увидеть в квитанции за ТКО новые суммы, надо всего лишь направить документы на электронный адрес. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Для корректировки суммы нужно направить все документы на электронный адрес или через специальную форму

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С этого года северяне стали получать новую квитанцию - за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, тариф составляет 130 рублей с человека (изначально было на три рубля больше).

Многим северянам сразу потребовался перерасчет, ведь общая сумма считается по числу прописанных, а иногда в Мурманский филиал АО «Управление отходами» и «КолАтомЭнергоСбыт», которые отвечают за услугу и выпуск квитанции соответственно, уходили некорректные данные о числе жильцов,зарегистрированных в квартире.

После лета многим нужен перерасчет за дни отпуска, когда северяне не были дома - за это время оплачивать не надо (если вы отсутствовали более пяти дней подряд).

Чтобы это сделать, не обязательно даже выходить из дома. Теперь все документы можно отправить или на электронную почту гарантирующего поставщика - voprostko@murmansk.atomsbt.ru, или на адрес клиентского центра регоператора – klient51@uo-system.ru.Форма заявления размещена на сайте гарантирующего поставщика.

Какие документы нужны?

- К заявлению необходимо приложить скан-копии документов, подтверждающих отсутствие в период, за который делается перерасчет, - пояснили в «Управлении отходами». - Это могут быть проездные документы, маршрутная квитанция с посадочными талонами, свидетельство о временной регистрации, копия командировочного удостоверения и т. д.

Подать документ можно лично или через доверенное лицо при наличие доверенности. Главное, уложиться в срок 30 дней после окончания отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU