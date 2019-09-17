2019-09-17T18:07:38+03:00
Общество

В Мурманской области перерасчет за обращение с ТКО можно получить, не выходя из дома

Для корректировки суммы нужно направить все документы на электронный адрес или через специальную форму
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Чтобы увидеть в квитанции за ТКО новые суммы, надо всего лишь направить документы на электронный адрес.Чтобы увидеть в квитанции за ТКО новые суммы, надо всего лишь направить документы на электронный адрес.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
Изменить размер текста:

С этого года северяне стали получать новую квитанцию - за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, тариф составляет 130 рублей с человека (изначально было на три рубля больше).

Многим северянам сразу потребовался перерасчет, ведь общая сумма считается по числу прописанных, а иногда в Мурманский филиал АО «Управление отходами» и «КолАтомЭнергоСбыт», которые отвечают за услугу и выпуск квитанции соответственно, уходили некорректные данные о числе жильцов,зарегистрированных в квартире.

После лета многим нужен перерасчет за дни отпуска, когда северяне не были дома - за это время оплачивать не надо (если вы отсутствовали более пяти дней подряд).

Чтобы это сделать, не обязательно даже выходить из дома. Теперь все документы можно отправить или на электронную почту гарантирующего поставщика - voprostko@murmansk.atomsbt.ru, или на адрес клиентского центра регоператора – klient51@uo-system.ru.Форма заявления размещена на сайте гарантирующего поставщика.

Какие документы нужны?

- К заявлению необходимо приложить скан-копии документов, подтверждающих отсутствие в период, за который делается перерасчет, - пояснили в «Управлении отходами». - Это могут быть проездные документы, маршрутная квитанция с посадочными талонами, свидетельство о временной регистрации, копия командировочного удостоверения и т. д.

Подать документ можно лично или через доверенное лицо при наличие доверенности. Главное, уложиться в срок 30 дней после окончания отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Мурманска с ножом пошел на продавца магазина, но та выгнала его на улицу
В Мурманской областной библиотеке стартует акция «Читай книги в цифре!»
У маленького Богдана из Североморска-3, борющегося с раком 4 стадии, в Германии началось лечение
После возмущения северян стоимость проезда по маршруту Мишуково-Мурманск опять понизили
Хибины укрыл сентябрьский снег
В Мурманске один бездомный убил другого из-за ревности
Из Дома культуры в Алакуртти вор вынес три ноутбука и музыкальные инструменты
В Мурманской области стало больше тяжких преступлений, краж и случаев мошенничества
Андрей Чибис заставил главу Полярных Зорь досрочно вернуться из отпуска
Пропавшую в Мурманске 17-летнюю девушку нашли в Оленегорске
В Санкт-Петербурге пытались собрать крыло сове, которую спасли в Североморске
В Мурманске стартовал конкурс «Учитель города – 2019»
Маршрут «Корона Хибин» попал в Книгу рекордов Гиннесса для ультрамарафонцев
Мурманчанам и главе области не понравилась обновленная площадь Первоучителей
В Мурманске 17-летняя девушка вышла из общежития и пропала
Теплоход «Клавдия Еланская» отправится в октябре на ремонт
В Мурманской области оказались одни из самых высоких тарифов ЖКХ в стране
В Мурманске мужчина пытался насильно посадить девушку в свою машину
В Никеле и Киркенесе пройдет фестиваль кино «Северный Характер: green screen»
Во вторник в Мурманской области ожидается снег
Мужчина, который выпал из окна больницы в Кировске, умер в реанимации
Мурманчанин украл в порту больше 77 килограммов трески, горбуши и кальмара
Бывший заместитель губернатора Анатолий Векшин займет аналогичную должность в правительстве Челябинской области