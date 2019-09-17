Андрей Чибис заставил главу Полярных Зорь досрочно вернуться из отпуска
В прошлом году Полярные Зори стали победителем конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И получили деньги на создание бульвара на улице Партизан Заполярья. Всего на 80 лучших задумок из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.
Спустя год работы над бульваром идут, но оказалось, что они спотыкаются о проблемы. Так, завершить объект могут на четыре недели позже намеченного срока.
Узнав об этом, возмутился глава региона Андрей Чибис. Мол, были бравые доклады от города, что все идет как маслу. А осенью вдруг оказалось, что есть трудности.
- Отставание - это безобразие! Где Максим Пухов? В отпуске? Возвращайте! - обратился врио губернатора к замам главы Полярных Зорь.
- Он уже 20 сентября будет в муниципалитете, - прозвучал ответ.
- Значит, будет семнадцатого! - был непреклонен Андрей Чибис. - Надо сделать красивый важный проект.
И заметил, что пока работы не будут сделаны, об отпусках можно не думать. Иначе будут приниматься жесткие кадровые решения.
ИСТОЧНИК KP.RU