Андрей Чибис заставил главу Полярных Зорь досрочно вернуться из отпуска

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-17T10:54:54+03:00

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В прошлом году Полярные Зори стали победителем конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И получили деньги на создание бульвара на улице Партизан Заполярья. Всего на 80 лучших задумок из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.

Спустя год работы над бульваром идут, но оказалось, что они спотыкаются о проблемы. Так, завершить объект могут на четыре недели позже намеченного срока.

Узнав об этом, возмутился глава региона Андрей Чибис. Мол, были бравые доклады от города, что все идет как маслу. А осенью вдруг оказалось, что есть трудности.

- Отставание - это безобразие! Где Максим Пухов? В отпуске? Возвращайте! - обратился врио губернатора к замам главы Полярных Зорь.

- Он уже 20 сентября будет в муниципалитете, - прозвучал ответ.

- Значит, будет семнадцатого! - был непреклонен Андрей Чибис. - Надо сделать красивый важный проект.

И заметил, что пока работы не будут сделаны, об отпусках можно не думать. Иначе будут приниматься жесткие кадровые решения.

ИСТОЧНИК KP.RU