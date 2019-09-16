2019-09-16T16:14:56+03:00
Происшествия

Мужчина, который выпал из окна больницы в Кировске, умер в реанимации

Теперь происшествием займутся следователи
Мария ПАШЕНКОВА
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Лежащего под окнами больницы мужчину нашли вечером в пятницу, 13-е.Лежащего под окнами больницы мужчину нашли вечером в пятницу, 13-е.
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Около пяти вечера 13 сентября из окна Апатитско-Кировской центральной городской больницы выпал мужчина. По неподтвержденной пока информации, пациент летел с высоты пятого этажа. Со слов других пациентов, он был нетрезв.

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Как рассказалf "КП" cтарший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, после падения пациент скончался.

Поэтому в ближайшее время дело будет передано следователям из полиции по подследственности. Позже станут известны подробности этого дела, в том числе возраст погибшего.

Сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего. Так, первые кадры лежащего на земле мужчины сделали другие пациенты из палаты на первом этаже - под их окна упал кировчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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