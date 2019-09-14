Из окна Апатитско-Кировской больницы выпал мужчина

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-14T12:57:37+03:00

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Выходные – самое сложное время для медиков. Обычно такой период начинается еще с вечера пятницы. Вот и для сотрудников Апатитско-Кировской центральной городской больницы пятница 13 сентября выдалась неспокойной. На улице у здания медицинского учреждения в Апатитах был обнаружен пациент одного из отделений.

- Это произошло 13 сентября около 17 часов. По факту падения человека из окна сотрудниками полиции проводится проверка. Мужчина остался жив, но сейчас без сознания. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

В социальных сетях активно обсуждают эту историю. Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и выпал из окна пятого этажа или пытался сбежать. Тем не менее, подробности случившегося сообщат в полиции во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU