Припомнил обиды: Мурманчанин кинул стеклянную банку в голову спящей жены

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-16T14:15:20+03:00

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы

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45-летняя северянка никак не могла подумать, что однажды проснется от удара банкой в голове.

В полицию Мурманска поступило сообщение о женщине, которая попала в больницу с телесными повреждениями. Она рассказала полицейским, что поссорилась с мужем. Конфликт случился в квартире на улице Олега Кошевого.

- Как выяснилось, пьяный мужчина вспомнил старые обиды и в приступе ярости кинул в спящую нетрезвую супругу стеклянную банку. Банка попала женщине по голове. Прибывшие врачи зафиксировали у северянки ушиб в теменной области. Травмы расцениваются, как причинившие легкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские задержали супруга в квартире, где произошел инцидент. До этого 43-летний мурманчанин в поле зрения стражам порядка не попадал. Причину агрессии мужчина объяснил накопившимися обидами.

В отношении северянина возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса РФ (причинение легкого вреда здоровью). Ему светит лишение свободы до двух лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU