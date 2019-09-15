Мурманчанка улетела в Эквадор представлять Россию на Miss United Continents 2019

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-15T08:04:17+03:00

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В июне в Москве выбирали самую красивую девушку страны на конкурсе "Краса России". Мурманчанка Екатерина Агапова, дочь бывшего депутата горсовета Мурманска Ирины Мокеровой, корону не получила.

Зато стала IV Вице-мисс и ей доверили представлять Россию на конкурсе Miss United Continents 2019.

Его финал состоится 28 сентября в Эквадоре. Екатерина уже улетела в страну Южной Америки. Для конкурса северянка подготовила в том числе видеовизитку, где рассказывает в костюме саамской женщины о Мурманской области. Помимо этого специально для поездки девушка изучала испанский язык в культурном центре при институте Сервантеса в Москве.

Екатерина Агапова стала победительницей "Красы Заполярья 2018". Фото: Диана Тимохина

- Танцы, фитнес, фотосессии в Москве и Петербурге, гидромассаж, уроки дефиле в Доме Моды Вячеслава Зайцева, подбор нарядов для публичных выходов - это далеко не все события, которыми сейчас насыщены будни нашей Екатерины Агаповой, готовящейся к поездке в Эквадор на конкурс Miss United Continents, - сообщили в дирекции конкурса "Краса Заполярья".

ИСТОЧНИК KP.RU