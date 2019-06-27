2019-06-27T11:01:00+03:00
Общество

Мурманчанка поедет в Эквадор представлять Россию на конкурсе красоты Miss United Continents

Екатерина Агапова вошла в Топ-10 красивых девушек на "Красе России"
Мария ПАШЕНКОВА
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В этом году на "Красе России" Мурманск представляла Екатерина Агапова. Фото: Елена МусихинаВ этом году на "Красе России" Мурманск представляла Екатерина Агапова. Фото: Елена Мусихина
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26 июня в Москве прошел конкурс "Краса России", Мурманскую область на нем представляла победительница "Красы Заполярья" Екатерина Агапова. Она дочь бывшего депутата горсовета Мурманска Ирины Мокеровой.

Увы, корона первой красавицы досталась не северянке, а 17-летней выпускнице из Читы Анне Бакшеевой. Но Екатерина выступила более чем достойно.

- Катя не только вошла в Топ-10 финалисток конкурса, но и стала победительницей в двух основных номинациях: IV Вице-мисс конкурса «Краса России 2019» и Miss United Continents Russia! - рассказала директор "Красы Заполярье" Елена Мусихина.

По итогам конкурса Екатерина Агапова поедет в Эквадор, где будет представлять нашу страну на международном конкурсе Miss United Continents. Россиянки на нем уже побеждали. Так, в 2017 году корону взяла москвичка Татьяна Цимфер. Конкурсантки неизменно выходят на сцену в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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