Мурманчанка пыталась дать полицейскому 200 тысяч рублей, чтобы ее сына не задержали за наркотики

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-15T07:32:05+03:00

Теперь женщина сама получила уголовное дело и может сесть на 8 лет

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59-летняя жительница Мурманска попала в неприятную историю в Воронеже.

Ее сын попал под уголовную статью ч. 2 ст. 228 УК РФ за хранение, изготовление, приобретение наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Мать решила помочь сыну избежать колонии, поэтому предложила оперуполномоченному полиции ОМВД по Богучарскому району, который ведет это дело, взятку в 200 тысяч рублей.

- Полицейский предупредил женщину, что дача взятки является уголовно-наказуемым деянием. Когда она ушла сообщил руководству о сделанном ему коррупционном предложении. В тот же день, в обед женщина вернулась в отдел полиции, где в служебном кабинете оперуполномоченного попыталась передать ему 200 тысяч рублей. От предложенных денег полицейский отказался. Противоправные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками полиции, - рассказал заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Чеботарь.

Теперь не только сын, но и мать получила уголовное дело за покушение на дачу взятки. Ей грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU