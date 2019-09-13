В центре Мурманска обрушился карниз жилого дома, который уже ремонтировали

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-13T15:48:51+03:00

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Утром 13 сентября в Мурманске от дома №31/11, расположенного на улице Софьи Перовской, отвалились куски карниза. Четырехэтажка находится рядом с роддомом №1 и гимназией №5. По счастливому стечению обстоятельств, полетевшие вниз кирпичи никому на голову не упали. Место происшествия сразу оградили лентой.

Управляющая компания, которая несет ответственность за это здание, - ООО «ЖЭК». Самое интересное, что в июле этого года проводился ремонт фасада и подкарнизной зоны дома Софьи Перовской 31/11. Как раз чтобы ничего не летело вниз.

- Места с оголенной кирпичной кладкой были заделаны: покрыты штукатуркой и металлическими листами. Устранена возможность того, что разбитые участки фасада могут упасть вниз на пешеходную улицу. Также во всех местах дома, где отсутствовали металлические свесы, установили новые. Это предотвратит залития и разрушение фасада в дальнейшем, - сообщается на сайте управляшки.

К слову, это уже не первый инцидент, связанный с этим зданием. В начале апреля «КП» писала о том, что с крыши сего дома сошла наледь: сосулька упала на припаркованный внизу BMW.

ИСТОЧНИК KP.RU