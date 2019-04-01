В центре Мурманска ледяная глыба упала на машину

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-01T19:14:09+03:00

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В Мурманске сейчас кипит бурная деятельность: после трагедии на Рыбном проезде, где на женщину упала сосулька, крыши домов стали чистить в ритме вальса. Ведь никому не хочется повторить судьбу гендира компании, которого на два месяца отправили в СИЗО.

Но как бы не старались коммунальщики, неприятности все равно случаются. Так, в самом центре Мурманска с кровли опять сошла наледь. Случилось это у дома 31/11 на улице Софьи Перовской - он находится рядом с роддомом №1 и гимназией №5. К слову, в этой жилой пятиэтажке расположен детский клуб раннего развития.

К счастью, в этот раз сосулька упала не на человека. А на припаркованную рядом с домом BMW. Изрядно пострадал капот: он раскололся, словно пластмассовая игрушка.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, лед упал из-за чистки кровли. Поэтому некоторые мурманчане решили, что хозяин авто сам виноват, что нарушил правило "Не парковаться близко к жилым зданиям". Правда, это не отменяет того, что водитель теперь может судиться с УК.

Машину разбило наледью в Мурманске.Видео: hibiny.com

ИСТОЧНИК KP.RU