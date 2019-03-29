Подрядчика, которого обвиняют в гибели женщины от схода наледи, отправили на 2 месяца в СИЗО
Сегодня, 29 марта, в Октябрьском суде Мурманска рассматривали дело об избрании меры пресечения руководителю подрядной организации, отвечавшей за чистку крыш. Напомним, его задержали в ходе расследования уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Возбудили его из-за того, что 26 марта на 63-летнюю мурманчанку с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала наледь. Спустя сутки после этого женщина скончалась в реанимации.
- Следствие ходатайствовало о заключении генерального директора под стражу. Суд определил ему срок в 2 месяца. Подозреваемый отказался давать показания, - рассказала "КП" старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.
В СИЗО гендиректор пробудет до 26 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU