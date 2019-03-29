Подрядчика, которого обвиняют в гибели женщины от схода наледи, отправили на 2 месяца в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-29T16:17:17+03:00

Гендиректор подрядной компании, ответственной за чистку кровли на доме №8 на Рыбном проездной, обвиняют в гибели женщины от сосульки. Фото: www.tv21.ru

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Сегодня, 29 марта, в Октябрьском суде Мурманска рассматривали дело об избрании меры пресечения руководителю подрядной организации, отвечавшей за чистку крыш. Напомним, его задержали в ходе расследования уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Возбудили его из-за того, что 26 марта на 63-летнюю мурманчанку с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала наледь. Спустя сутки после этого женщина скончалась в реанимации.

- Следствие ходатайствовало о заключении генерального директора под стражу. Суд определил ему срок в 2 месяца. Подозреваемый отказался давать показания, - рассказала "КП" старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В СИЗО гендиректор пробудет до 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU