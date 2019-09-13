Северяне спасли в Абхазии собаку и ищут для нее дом

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-13T09:49:53+03:00

Джесика сменила место жительства с Абхазии на Полярные Зори. И теперь ищет заботливых хозяев. Фото: vk.com/pomogajut

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Бело-черный щенок бодро носился по пляжу Абхазии, подбегая к отдыхающим. Кто-то умилялся ласковой девочке, а вот жительница Полярных Зорь Людмила Громова ломала голову, как забрать ее в Мурманскую область.

- Почему-то именно наши, северные люди, более жалостливые, что ли, по отношению к животным. Джесике повезло, ее, бедную, худющую. никогда не видевшую миску с едой, увидела Людмила. Увидела и пропала. Целью отпуска стал не отдых, а спасение собаки, - рассказали волонтеры группы "Помощь бездомным животным г. Полярные Зори!".

Северянка бросила клич по соцсетям - помогите увезти Джес в Мурманскую область. В Абхазии малышка, которой всего полгода, могла бы умереть от голода. К счастью, земляки откликнулись, и вот щенок уже приехал в город атомщиков. И ищет новый дом.

- Джесика очень нуждается в своем человеке. Который будет любить, чесать пузико и кормить вкусняшками, - продолжают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU