2019-09-13T09:49:53+03:00
Дом. Семья

Северяне спасли в Абхазии собаку и ищут для нее дом

Джес бегала по пляжу и привлекла внимание заполярных туристов
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Джесика сменила место жительства с Абхазии на Полярные Зори. И теперь ищет заботливых хозяев. Фото: vk.com/pomogajutДжесика сменила место жительства с Абхазии на Полярные Зори. И теперь ищет заботливых хозяев. Фото: vk.com/pomogajut
Изменить размер текста:

Бело-черный щенок бодро носился по пляжу Абхазии, подбегая к отдыхающим. Кто-то умилялся ласковой девочке, а вот жительница Полярных Зорь Людмила Громова ломала голову, как забрать ее в Мурманскую область.

- Почему-то именно наши, северные люди, более жалостливые, что ли, по отношению к животным. Джесике повезло, ее, бедную, худющую. никогда не видевшую миску с едой, увидела Людмила. Увидела и пропала. Целью отпуска стал не отдых, а спасение собаки, - рассказали волонтеры группы "Помощь бездомным животным г. Полярные Зори!".

Северянка бросила клич по соцсетям - помогите увезти Джес в Мурманскую область. В Абхазии малышка, которой всего полгода, могла бы умереть от голода. К счастью, земляки откликнулись, и вот щенок уже приехал в город атомщиков. И ищет новый дом.

- Джесика очень нуждается в своем человеке. Который будет любить, чесать пузико и кормить вкусняшками, - продолжают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экспедиция Северного флота нашла у Земли Франца-Иосифа новый остров размером с Мурманск
Посол Китая в России посоветовал зимой ехать в Мурманск
В Мурманске пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным
Дорогу к мурманскому аэропорту перекроют на несколько часов
Пьяного агрессивного мужчину из Мурманской области сняли с самолета Калининград-Москва
Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры
В Ловозере у женщины украли лодочный мотор и бензопилу
В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика
В Мурманской области выберут самого народного полицейского
В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку
Дело экс-министра минприроды Эльвиры Макаровой может отправиться в Европейский суд по правам человека