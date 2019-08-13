Жительница Полярных Зорь просит вывезти из Абхазии умирающего щенка

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-13T09:59:45+03:00

Щенок может уехать жить в Заполярье. Но нужны люди, готовые отвезти его к новому дому. Фото: скриншот видео

Женщина готова приютить собаку у себя, но ей нужна помощь [видео]

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Северяне часто спасают животных в других регионах и даже странах. Например, в Заполярье часто прилетают собаки из приюта на Кипре. А недавно почти три тысячи километров наши земляки везли умирающего котенка.

Теперь же помощь нужна щенку из Абхазии. Его готова приютить жительница Полярных Зорь Людмила Громова. Но ей нужна помощь.

- Возможно, кто отдыхает сейчас в Абхазии. Сможет забрать щенка на Родину на машине. Я по приезду в Полярные Зори и заберу его. Здесь ужасное отношение к животным. Он просто пропадет, - пишет Людмила в "ВКонтакте".

Волонтеры готовы оплатить дорогу малыша до нового дома. Да только пока никто на просьбу, размещенную в социальной сети еще на выходных, не откликнулся. Хотя северяне верят, что мир не без добрых людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/725622" frameborder="0"></iframe> Щенок из Абхазии ищет новый дом.Видео: Людмила Громова

ИСТОЧНИК KP.RU