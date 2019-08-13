Жительница Полярных Зорь просит вывезти из Абхазии умирающего щенка
Северяне часто спасают животных в других регионах и даже странах. Например, в Заполярье часто прилетают собаки из приюта на Кипре. А недавно почти три тысячи километров наши земляки везли умирающего котенка.
Теперь же помощь нужна щенку из Абхазии. Его готова приютить жительница Полярных Зорь Людмила Громова. Но ей нужна помощь.
- Возможно, кто отдыхает сейчас в Абхазии. Сможет забрать щенка на Родину на машине. Я по приезду в Полярные Зори и заберу его. Здесь ужасное отношение к животным. Он просто пропадет, - пишет Людмила в "ВКонтакте".
Волонтеры готовы оплатить дорогу малыша до нового дома. Да только пока никто на просьбу, размещенную в социальной сети еще на выходных, не откликнулся. Хотя северяне верят, что мир не без добрых людей.
Щенок из Абхазии ищет новый дом.Видео: Людмила Громова
ИСТОЧНИК KP.RU