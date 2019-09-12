Дорогу к мурманскому аэропорту перекроют на несколько часов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-12T16:48:28+03:00

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Сегодня, 12 сентября северяне не смогли проехать обычным путем к аэропорту. В эту пятницу, 13 сентября с 11.00 до 13.00 подъезд к аэропорту Заполярья также перекроют для всех видов транспорта, так как участок автотрассы «Кола» реконструируют.

- Объезд перекрываемых участков по автомобильной дороге регионального значения Кола - Зверосовхоз. Просьба учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков, - сообщают в Мурманскавтодоре.

К слову, также 13 сентября на дороге Кола-Мурмаши с 11.50 до 12.50 перекроют движение машин в районе 8 – 9 километров. Там будут проводиться взрывные работы. Мурманскавтодор предупреждает, что лучшене не ходить в лес и на кладбище поблизости с 11.00 до 14.00, так как куски горной массы разлетаются на полкилометра.

Таким образом, северянам стоит заранее подумать об альтернативных маршрутах, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU