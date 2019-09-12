2019-09-12T15:28:27+03:00
Происшествия

В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика

Оба пешеходы были обслужены амбулаторно
Ника СВЕТЛОВА
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Мальчика сбили во дворе на улице Свердлова. Фото: УГИБДД по Мурманской областиМальчика сбили во дворе на улице Свердлова. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Меньше чем за сутки в Мурманской области пострадали сразу два пешехода.

Первого сбили в 21.25 11 сентября. Авария случилась у дома №20 на улице Сизова в Североморске.

- Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Пострадавший обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - рассказала официальный представитель УГИБДД России по Мурманской области Инна Башмакова.

Второе ДТП случилось в 12.30 12 сентября у дома №30 на улице Свердлова в Мурманска. Как уточнили в Госавтоинспекции, 66-летний мужчина за рулем Mercedes во дворе сбил 9-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавший обслужен амбулаторно.

Напомним, на днях в Мурманске пострадал мотоциклист, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Вдобавок ко всему он был без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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