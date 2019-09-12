В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика
Меньше чем за сутки в Мурманской области пострадали сразу два пешехода.
Первого сбили в 21.25 11 сентября. Авария случилась у дома №20 на улице Сизова в Североморске.
- Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Пострадавший обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - рассказала официальный представитель УГИБДД России по Мурманской области Инна Башмакова.
Второе ДТП случилось в 12.30 12 сентября у дома №30 на улице Свердлова в Мурманска. Как уточнили в Госавтоинспекции, 66-летний мужчина за рулем Mercedes во дворе сбил 9-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавший обслужен амбулаторно.
Напомним, на днях в Мурманске пострадал мотоциклист, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Вдобавок ко всему он был без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU