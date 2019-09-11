В Мурманске на одном из самых опасных перекрестков сбили мотоциклиста
Сезон мотоциклов закончится в Мурманской области не так уж скоро. Обычно байкеры гоняют до заморозков и снега. Впрочем, некоторым из них стоит бояться не только дыхания зимы, но и темноты. И ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В 21.30 11 сентября на одном из самых аварийных участков города - перекрестке улицы Шевченко и проспекта Кольский - столкнулись Renault Logan и мотоцикл Kawasaki. ДТП произошло в районе дома №178 на проспекте.
- Водитель Kawasaki выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем, который поворачивал налево. В результате ДТП 28-летний мотоциклист обслужен амбулаторно, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Стоит добавить, что байкер-дихач также был лишен права управления, но все равно гонял на своем железном коне.
ИСТОЧНИК KP.RU