В Мурманске на одном из самых опасных перекрестков сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-11T16:26:05+03:00

Мотоциклист выехал на перекресток, хотя горел красный. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Байкер был лишен прав, но все равно сел за руль

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Сезон мотоциклов закончится в Мурманской области не так уж скоро. Обычно байкеры гоняют до заморозков и снега. Впрочем, некоторым из них стоит бояться не только дыхания зимы, но и темноты. И ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В 21.30 11 сентября на одном из самых аварийных участков города - перекрестке улицы Шевченко и проспекта Кольский - столкнулись Renault Logan и мотоцикл Kawasaki. ДТП произошло в районе дома №178 на проспекте.

- Водитель Kawasaki выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем, который поворачивал налево. В результате ДТП 28-летний мотоциклист обслужен амбулаторно, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Стоит добавить, что байкер-дихач также был лишен права управления, но все равно гонял на своем железном коне.

ИСТОЧНИК KP.RU