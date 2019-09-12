2019-09-12T13:22:41+03:00
Общество

Юный новатор из Мурманска отправится на конкурс в Сколково

Школьник представит свой проект в сфере электроэнергетики
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанин будет бороться за первое место на соревнованиях в Москве. Фото: laplandiya.org.Мурманчанин будет бороться за первое место на соревнованиях в Москве. Фото: laplandiya.org.
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Наука – дело непростое, требующее упорства и терпения. Павел Веселов, воспитанник детского технопарка «Кванториум-51» знает об этом не понаслышке. Старшеклассник из заполярной столицы презентовал свое новое изобретение во Всероссийском детском центре «Орленок», где прошла энергетическая проектная смена ПАО «Россети». В ней участвовали больше ста мальчишек и девчонок из 42 регионов страны.

- В течение энергосмены в «Орленке» 11 команд под руководством преподавателей размышляли, как решить проблемы энергетической отрасли, как помочь развитию энергетики в дальнейшем. Итогом их работы стала презентация проектов. Ребята представили свои расчеты, модели, программные продукты, - сообщают в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Так, мурманчанин с успехом выступил на секции «Технологии энергии» на Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Его проект эксперты признали одним из самых лучших. Как пояснил Павел, схема, которую он создал, нужна для улучшения качества питающего напряжения.

В сентябре северянин едет в Москву, где представит свою работу в полуфинале Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв», который ежегодно проводят ПАО «Россети» совместно с Фондом «Сколково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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