Ответ дяде Леше: в администрации Мурманска объяснили, когда улица Мурманская выйдет из тьмы

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-12T14:04:33+03:00

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Мурманского электрика Алексея Косаревского теперь зовут в городе дядей Лешей и хвалят: мужчина сделал на улице Мурманская освещение, которого 20 лет добивался от чиновников. "Мои дети выросли в темноте", - поясняет Алексей и говорит, что хочет сделать добро хоть для следующего поколения.

Мэрия города в этой истории выглядит не с лучшей стороны. Получается, что про улицу Мурманская забыли и за 20 лет не нашли ни времени, ни денег. За комментарием, что же происходит, мы обратились в администрацию столицы Заполярья.

Там сообщили, что освещение во дворах - это ответственность управляющей компании. А вот освещение дорог - уже забота мэрии.

- На 2019 год запланирован капитальный ремонт сети электроснабжения в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманская. В настоящее время разработана проектная документация, планируется закупка на выполнение данных работ, - пояснили в мэрии.

У жителей Мурманской были претензии и к состоянию дворов, детских площадок.

- Благоустройство дворовой территории, в том числе устройство наружного освещения, детской площадки, возможно выполнить по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы. Предложения о включении дворовой территории домов №№ 56, 58 в программу не поступило, - пояснили в мэрии.

Но уточнили, что инициатива может идти и от власти. Поэтому администрация включила двор в программу предварительно на 2023 год.

Жильцам Мурманской надо лишь одного - чтобы все запланированное на бумаге было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU