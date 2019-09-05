"Мои дети выросли в темноте": Электрик дядя Леша из Мурманска вернул свет на "бесперспективную" улицу

- Наша улица – одноименная с Мурманском. И такое презрительное отношение, - говорит Алексей Косаревский, которого теперь в столице Заполярья многие называют дядей Лешей.

Неперспективная улица

Профессиональный электрик стал героем для соседей, когда осветил улицу Мурманская. Алексей живет на ней 20 лет, и говорит, что все это время добивался здесь нормального освещения. Ведь некоторые участки напоминают черную дыру: на участок после освещенной дороги входишь, словно в туннель.

За два десятилетия Алексей получал всевозможные отписки, почему нельзя добавить света.

- Я много просил, рассчитывая, что городская служба что-то сделает. Законы показывал, рассказывал, как лучше сделать, чтобы минимальные затраты были. Но мои дети выросли в темноте. Мне, например, отвечали, что улица неперспективная, - поясняет Алексей.

Доходило до того, что врачи боялись ходить по Мурманской и в окрестностях – слишком темно. Поэтому однажды Алексей не выдержал и сам поменял светильники на столбах. Цена вопроса оказалась две тысячи рублей, деньгами помогли соседи.

Соседи же сняли ролик, как работает мужчина, чтобы город знал своих героев в лицо.

Алексей, кстати, уже много спасает линии на своей улице.

- 20 лет прошу, что бы переключили улицу Мурманскую на новую подстанцию 555, - говорит Алексей Косаревский. - А мы подключены к рыбному порту. Когда там идут тяжелые работы, моргание света огромное. Последние 20 лет я нашу линию ремонтирую за свой счет, отопление и освещение зависят от электричества. Сосед спилил деревья, которые рвали провода. Все инстанции говорят, что на улицу Мурманская денег нет. За 20 лет могли бы отложить копеечку?! Чтобы повесить светильники на улице Садовая потребуется материалов всего около 2 тысяч рублей на освещение дороги.

Правда, не все соседи поддерживают Алексея. Есть те, кто считает его врагом народа. Ведь многие жители улицы Мурманской мечтают уехать из нее в более благоустроенный уголок. А тут сосед, который вечно что-то исправляет. Так, глядишь, чиновники никогда не помогут с переездом, посчитают, что и тут жить можно.

- Некоторые делают все, чтобы было еще хуже. А я говорю, давайте проведем 10 лет, пока нас не снесут, с комфортном, нежели плакать, - уверен наш собеседник.

Ломать не строить

В деревяшке, в которой живет мужчина, он сам поменял крышу. Но потом управляющая компания наняла альпинистов для борьбы с наледью, и новое покрытие сошло вместе с сосульками. Затем Алексей сделал детскую площадку с каруселью, качелями, домиком, футбольными воротами и баскетбольным кольцом. Но оказалось, что такое место для игр не соответствует ГОСТу, поэтому его снесли.

Одна из последних побед Алексея – дорога у его дома.

- В прошлом году договорился, чтобы дырки заделали на дороге. Но самое удивительное, на днях приехал грейдер и нарушил полотно. Пытался выпрямить его, но сделал хуже. Где-то раньше был асфальт, где-то еще немцы делали булыжную мостовую. Сейчас между булыжниками старого асфальта насыпали, - рассказывает мурманчанин. - Правда, когда попросил сделать дорогу, перекрыли переезд якобы на ремонт. Теперь у нас не улица, а тупик. Ходить сложно.

Алексей говорит, что на Мурманской живут люди с апатией – все потому, что они устали обращаться со своими проблемами и получать отписки.

- Я люблю город. Я много чего делаю за свой счет. Мне хочется, чтобы хоть дети после меня жили нормально, - говорит Алексей.

Бросать свою борьбу он не собирается.

«Комсомолка» обратилась в администрацию Мурманска с просьбой рассказать, будет ли меняться улица Мурманская в ближайшее время. О том, случится ли это, расскажем в ближайшее время.