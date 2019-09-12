2019-09-12T12:16:55+03:00
Общество

В мэрии Мурманска объяснили, почему в сгоревшей деревяшке живут люди

Оказалось, что дом собираются расселять, но через пять лет
Мария ПАШЕНКОВА
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После пожара в деревяшке делают новую крышу. Фото: Яна НикишкинаПосле пожара в деревяшке делают новую крышу. Фото: Яна Никишкина
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Почти в 4 часа ночи 19 мая пожар случился в жилой деревяшке на улице Зеленая, 64 в Мурманске. Из огня спасли 11 человек. Хорошо, что не рванул газ - баллоны успели вынесли.

Прошло четыре месяца, и мурманчане заметили, что в сгоревшем доме стали делать новую крышу.

- Дом был признан пригодным для проживания. Где здравый смысл!? Дом длительное время простоял без крыши, чердак и потолок текут! Но крыша не демонтируется, доска кладется поверх горелых лагов. Живите, люди дорогие, дышите постоянной плесенью и гарью, в постоянной сырости и под угрозой серьезного пожара из-за старой сырой проводки! - возмутились северяне в группе "Подслушано в Мурманске №1".

"Комсомолка" обратилась в мэрию с просьбой объяснить, что происходит с деревяшкой. В администрации рассказали, что дом №64 на улице Зеленая признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение предусмотрено в 2024 году.

- До этого момента в случае возникновения непредвиденных ситуаций и аварий расселение граждан возможно только в маневренный фонд по их личному заявлению. Учитывая, что пожар и мероприятия по его ликвидации не оказали влияния на конструктивную схему здания и чердачного перекрытия, а также что нет заявлений граждан на переселение в маневренный фонд, администрация города Мурманска вынуждена восстановить покрытия кровли в соответствии с решением внепланового заседания комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, - пояснили "КП" в администрации областного центра.

Муниципальный контракт на выполнение работ уже заключили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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