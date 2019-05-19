В Мурманске ночью эвакуировали 11 человек из горящей жилой «деревяшки»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-19T10:49:00+03:00

Из горящей "деревяшки" спасли 11 человек и 8 газовых баллонов. Фото: Алина Малина

Пожар тушили по 1БИС 22 огнеборца и семь машин спецтехники [видео]

Изменить размер текста: A A

Посреди ночи 19 мая экстренные службы столицы Заполярья были подняты по тревоге – огонь вспыхнул в доме №64 по улице Зеленой.

- В 3:52 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в жилом деревянном газифицированном доме. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, объявлен 1БИС, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

На место ЧП в считанные минут приехали семь пожарных машин с 22 огнеборцами. Пожарные эвакуировали из полыхающего здания 11 человек и вынесли восемь баллонов с газом. И очень вовремя. Даже страшно представить, чем мог обернуться ночной пожар на улице Зеленой ,если бы огонь добрался до них.

По данным городской ЕДДС, уже в 4:23 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, а спустя еще 28 минут был дан отбой повышенному рангу 1БИС. Ликвидировать же возгорание пожарным удалось только к шести утра.

- Все 11 эвакуированных жителей дома отказались от проживания в пункте временного размещения. Сведений о пострадавших не поступало, - отметили в администрации Мурманска.

Почему загорелся жилой дом, предстоит выяснить пожарным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/709702" frameborder="0"></iframe> В Мурманске ночью горела жилая "деревяшка".В ночь на 19 мая пожар вспыхнул в жилом газифицированном деревянном доме №64 по улице Зеленой в Мурманске. Из здания эвакуировали 11 человек и восемь газовых баллонов. Автор: Юсик Квин! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU