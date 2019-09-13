2019-09-13T08:52:10+03:00
Туризм

Посол Китая в России посоветовал зимой ехать в Мурманск

Чтобы посмотреть на северное сияние, незамерзающий порт и первый в мире атомный ледокол
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Китайским туристам советуют не забывать про одну из главных достопримечательностей Мурманска - ледокол "Ленин".Китайским туристам советуют не забывать про одну из главных достопримечательностей Мурманска - ледокол "Ленин".Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

Мурманская область встречает туристов из самых разных страны от США до Австралии. Но особенная любовь к Крайнему Северу России у китайских гостей. Не случайно все чаще на вывесках в наших городах появляются иероглифы.

Туристы из Поднебесной готовы на многочасовые перелеты, лишь бы увидеть красоту Кольского полуострова. А еще у них есть поверье, что если ребенок был зачат под северным сиянием, он будет счастливым, умным и красивым.

На днях посол КНР в России Чжан Ханьхуэй еще раз отметил, куда стоит поехать его соотечественникам и почему.

- Летом можно отправиться в город Сочи – курорт на побережье Черного моря, который с одной стороны выходит к морю, а с другой обращен к горам: над головой висит яркая луна, а под ногами стелется зеленая трава. Здесь можно достичь полного расслабления и тела, и души. Осень – самое время для путешествий по городам и селам Золотого кольца России. Будь то город Сергиев Посад с древнейшими православными церквями или город Владимир, некогда бывший столицей Великого княжества Владимирского, – им присущи естественная простота старины и чистый народный стиль. Зимой стоит отправиться в Мурманск, где расположен незамерзающий порт Северного Ледовитого океана и первый в мире атомный ледокол. Если повезет, вглядываясь вдаль, можно увидеть необычайно красивое северное сияние, - рассказал Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северяне спасли в Абхазии собаку и ищут для нее дом
Экспедиция Северного флота нашла у Земли Франца-Иосифа новый остров размером с Мурманск
В Мурманске пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным
Дорогу к мурманскому аэропорту перекроют на несколько часов
Пьяного агрессивного мужчину из Мурманской области сняли с самолета Калининград-Москва
Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры
В Ловозере у женщины украли лодочный мотор и бензопилу
В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика
В Мурманской области выберут самого народного полицейского
В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку
Дело экс-министра минприроды Эльвиры Макаровой может отправиться в Европейский суд по правам человека