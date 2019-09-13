Посол Китая в России посоветовал зимой ехать в Мурманск

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-13T08:52:10+03:00

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Мурманская область встречает туристов из самых разных страны от США до Австралии. Но особенная любовь к Крайнему Северу России у китайских гостей. Не случайно все чаще на вывесках в наших городах появляются иероглифы.

Туристы из Поднебесной готовы на многочасовые перелеты, лишь бы увидеть красоту Кольского полуострова. А еще у них есть поверье, что если ребенок был зачат под северным сиянием, он будет счастливым, умным и красивым.

На днях посол КНР в России Чжан Ханьхуэй еще раз отметил, куда стоит поехать его соотечественникам и почему.

- Летом можно отправиться в город Сочи – курорт на побережье Черного моря, который с одной стороны выходит к морю, а с другой обращен к горам: над головой висит яркая луна, а под ногами стелется зеленая трава. Здесь можно достичь полного расслабления и тела, и души. Осень – самое время для путешествий по городам и селам Золотого кольца России. Будь то город Сергиев Посад с древнейшими православными церквями или город Владимир, некогда бывший столицей Великого княжества Владимирского, – им присущи естественная простота старины и чистый народный стиль. Зимой стоит отправиться в Мурманск, где расположен незамерзающий порт Северного Ледовитого океана и первый в мире атомный ледокол. Если повезет, вглядываясь вдаль, можно увидеть необычайно красивое северное сияние, - рассказал Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU