В Мурманске мужчине чуть не отрубили топором руку, когда он попросил не рубить его дверь

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-11T15:09:30+03:00

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Хорошие соседи на вес золота. Впрочем, на фоне этой истории может показаться, что те, кто шумит ночью или не здоровается, самые что ни на есть отличные люди.

39-летнего мурманчанина долго доставала живущая рядом 42-летняя женщина. Не раз она пыталась что-то сломать из имущества мужчины. В последний раз она переборщила: с топором пришла ломать дверь соседа.

Тот не стал долго наблюдать, как пытаются вскрыть его замок. И твердо попросил даму остановиться. Но та только разозлилась и рубанула мужчину топором по руке. К счастью, удар пришелся почти по касательной, хотя пострадавшего и увезли в больницу. Откуда врачи позвонили в полицию.

- Зафиксированная травма в области кисти руки расценивается врачами как причинившая легкий вред здоровью. Участковыми уполномоченными злоумышленница была задержана по месту ее жительства. Ранее в поле зрения стражам порядка она не попадалась, - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

- Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до двух лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД.

Почему женщина так навязчиво пыталась досадить соседу, пока не известно. Поводов для злости он не давал.

ИСТОЧНИК KP.RU