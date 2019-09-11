В Мурманске мужчине чуть не отрубили топором руку, когда он попросил не рубить его дверь
Хорошие соседи на вес золота. Впрочем, на фоне этой истории может показаться, что те, кто шумит ночью или не здоровается, самые что ни на есть отличные люди.
39-летнего мурманчанина долго доставала живущая рядом 42-летняя женщина. Не раз она пыталась что-то сломать из имущества мужчины. В последний раз она переборщила: с топором пришла ломать дверь соседа.
Тот не стал долго наблюдать, как пытаются вскрыть его замок. И твердо попросил даму остановиться. Но та только разозлилась и рубанула мужчину топором по руке. К счастью, удар пришелся почти по касательной, хотя пострадавшего и увезли в больницу. Откуда врачи позвонили в полицию.
- Зафиксированная травма в области кисти руки расценивается врачами как причинившая легкий вред здоровью. Участковыми уполномоченными злоумышленница была задержана по месту ее жительства. Ранее в поле зрения стражам порядка она не попадалась, - рассказали в УМВД по Мурманской области.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия".
- Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до двух лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД.
Почему женщина так навязчиво пыталась досадить соседу, пока не известно. Поводов для злости он не давал.
ИСТОЧНИК KP.RU