В Научно-образовательный центр Мурманской области вошли 13 участников

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-11T14:20:31+03:00

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Уже несколько месяцев на слуху создание крупного научного центра в Мурманске. Изначально он заявлялся как крупное объединение для ученых умов всей области, да и не только - центр должен стать международным. Позже стало известно, что проект действительно крупный: на западном берегу Кольского залива построят почти "Сколково".

Создание Заполярного Арктического научно-образовательного центра Мурманской области уже закреплено на бумаге - подписано соответствующее постановление правительства региона.

- Нашей конечной целью является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии. Подчеркну – в мировом масштабе. У России есть особые компетенции в изучении Арктики, и центр их концентрации, естественно, должен также находиться за полярным кругом. А для Мурманска НОЦ станет еще и новым градообразующим предприятием, движителем развития западного берега Кольского залива, – рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Также стало понятно, кто войдет в его состав: Кольский научный центр РАН, Карельский научный центр РАН, Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, Полярная опытная станция, ПИНРО, МГТУ, МАГУ, а также крупнейшие промышленные предприятия – Кольская ГМК, Ловозерский ГОК, «Олкон», «Северо-Западная Фосфорная Компания».

ИСТОЧНИК KP.RU