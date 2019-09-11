Жителя Североморска, избившего судебного пристава, будут принудительно лечить

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-11T11:08:36+03:00

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Люди в форме часто сталкиваются с агрессией. Полицейских, следователей, инспекторов ГИБДД оскорбляют, кусают, бьют за то, что они делают свою работу, а кому-то это не нравится.

Вот и судебный пристав в Североморске 5 декабря прошлого года оказался в больнице после того, как выполнял рутинную работу - доставлял по адресам должников требования о явке отдел судебных приставов.

По одному адресу исполнитель встретил агрессивного мужчину. Тот категорически отказался получать бумаги, а чтобы, как ему показалось, отказ звучал убедительнее, подкрепил слова кулаками.

- Хозяин квартиры, недовольный явкой судебного пристава, нанес ему не менее четырех ударов кулаками по лицу и голове, причинив телесные повреждения, имеющие признаки легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Позже мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. И она показала, что у мурманчанина есть проблемы с психическим здоровьем. И когда он напал на пристава, то не очень осознавал, что делает. Через суд для него добиваются принудительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU