2019-09-10T17:01:29+03:00
Общество

Британский писатель расскажет мурманским студентам об истории Полярных конвоев

Зарубежный автор прочитает лекцию и познакомит слушателей со своей новой книгой
Наталья ЛОБАНОВА
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Историк посетит Кольский край впервые, но в Россию он уже приезжал. Фото: пресс-служба МАГУ.Историк посетит Кольский край впервые, но в Россию он уже приезжал. Фото: пресс-служба МАГУ.
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11 сентября в Мурманском арктическом государственном университете состоится встреча студентов с британским писателем и исследователем истории морских конвоев Джоном Чутером.

Писатель и историк служил офицером в Королевском Военно-морском флоте Великобритании. Его отец, которого также звали Джон Чутер, был участником Полярных конвоев, отправлялся в походы QP-13, PQ-15, SC-97. Джон Чутер-младший пишет автобиографию об одном из таких походов — плавании грузового парохода «Капира» в 1942 году. В этой экспедиции принимал участие его отец.

Книга «Несчастные случаи и уловки судьбы: Последнее плавание парохода «Капира» сейчас готовится к печати.

К слову, британский автор посещает Россию уже второй раз. По приглашению Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Джон Чутер в прошлом году участвовал в памятных мероприятиях по случаю победы в Великой Отечественной войне.

- Лекция-презентация иностранного писателя начнется в 12.20 на Егорова, 15 в 302 аудитории, - сообщают в пресс-центре МАГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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