Политолог: "У Андрея Чибиса образ молодого чудотворца"

10 Сент. 12:50 2019-09-10T15:50:21+03:00

Политолог отметил, что Андрей Чибис успешно справился со всеми трудностями избирательной кампании. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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Некоторые северяне отмечают, что выборы губернатора Мурманской области в этом году прошли достаточно спокойно. Не было дебатов кандидатов, кидания грязью и открытых конфликтов.

Мы спросили у политологов, как они увидели эту кампанию.

- Марина Ковтун избиралась в 2014 году на фоне посткрымской эйфории. Андрей Чибис - на фоне роста протестных настроений и нисходящего рейтинга партии власти. Поэтому это была непростая кампания, которую Чибис достойно прошел, - рассказал "КП" Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

По мнению политолога, нового главу Заполярья очень выручило активное использование интернет-технологий и разных каналов коммуникации.

- Мне понравилась работа с образом молодого чудотворца, человека, который пришел из Москвы, чтобы решить проблемы, которые до него решить не могли, - образ молодого современного технически продвинутого руководителя, - продолжает Евгений Николаевич.

Мурманская область не вошла в список регионов, где были эмоциональные избирательные компании, как, например, на Алтае или Сахалине. При этом 60% голосов избирателей за Андрея Чибиса стали средним результатом.

ИСТОЧНИК KP.RU