Полиция Мурманска закончила проверку по мальчикам, которые насмерть замучили птенца
В начале августа в Мурманске большой общественный резонанс вызвала история с убийством птенца баклана. Как мучают малыша, увидела жительница города.
Из окна машины девушка случайно увидела, как стайка мальчиков мучает беззащитного детеныша. Спасти птенца не удалось - она умерла на руках мурманчанки.
Малолетних хулиганов отвели в полицию. Там выяснилось, что мальчишки не в первый раз так жестоко поступают с животными. Сейчас стали известны результаты проверки по этому случаю.
- В возбуждении уголовного дела было отказано из-за возраста правонарушителей, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.
Однако мальчики были поставлены на учет, назначена комиссия по делам несовершеннолетних, которая решит, что с ними делать дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU