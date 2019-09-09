Полиция Мурманска закончила проверку по мальчикам, которые насмерть замучили птенца

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-09T15:42:50+03:00

Мальчики так измучили птенца баклана, что он умер. Фото: vk.com/murmanskgroup

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В начале августа в Мурманске большой общественный резонанс вызвала история с убийством птенца баклана. Как мучают малыша, увидела жительница города.

Из окна машины девушка случайно увидела, как стайка мальчиков мучает беззащитного детеныша. Спасти птенца не удалось - она умерла на руках мурманчанки.

Малолетних хулиганов отвели в полицию. Там выяснилось, что мальчишки не в первый раз так жестоко поступают с животными. Сейчас стали известны результаты проверки по этому случаю.

- В возбуждении уголовного дела было отказано из-за возраста правонарушителей, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Однако мальчики были поставлены на учет, назначена комиссия по делам несовершеннолетних, которая решит, что с ними делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU