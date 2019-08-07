2019-08-07T13:23:16+03:00
Происшествия

В Мурманске полиция занялась подростками, которые убивают птенцов

Несовершеннолетних хулиганов поймали на месте преступления
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманчанка не смогла спасти птенца - он умер у нее на руках. Фото: vk.com/murmanskgroupМурманчанка не смогла спасти птенца - он умер у нее на руках. Фото: vk.com/murmanskgroup
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То и дело в Мурманске сейчас можно увидеть птенцов чаек, бакланов, голубей и других птиц. Время такое - малыши окрепли и пытаются летать. Хорошие родители учат детей, что крох нельзя трогать, чтобы им не навредить. Правда, не все соблюдают это правило.

Жительница областного центра в группе "Мурманск" рассказала неприятную историю.

- Я ехала в машине и увидела, как несколько мальчиков возраста 10 -11 лет столпились вокруг птенца баклана, который еще не совсем оперился, и начали его избивать. Дети протыкали птицу палками, сломали ей крыло и пару раз ударили по голове.Я остановила машину и выскочила из нее, как и мой молодой человек, бегом подбежали к ним, но птичку так и не смогли спасти. Она умерла на моих руках. Мой молодой человек поймал двоих мальчишек и мы их отвели в полицию, - пишет мурманчанка.

В УМВД по Мурманской области подтвердили, что поступило заявление с жалобой на истязателей птиц.

- Заявление находится в отделе №2 полиции. Сейчас сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку, - рассказала "КП" начальник пресс-службы полиции региона Валерия Филиппова.

Есть подозрения, что дети и раньше мучили и убивали птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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