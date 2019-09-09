2019-09-09T15:36:45+03:00
Общество

Закалить характер: В Мончегорске откроют центр зимнего плавания

Укрепить иммунитет теперь сможет каждый
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
В здоров теле - здоровый дух!В здоров теле - здоровый дух!Фото: Алексей СЕЛИВЕРСТОВ
Изменить размер текста:

Город металлургов решил порадовать любителей моржевания, ведь здесь появится центр развития зимнего плавания. Его построят по благотворительной программе напротив дома №1 по набережной Климентьева. Участок, расположенный недалеко от озера Лумболка, выделила администрация Мончегорска. В новом центре можно будет не только переодеться и согреться после погружения в ледяную воду, но и пообщаться с единомышленниками.

- Сейчас стало модно поддерживать хорошую физическую форму. В городе активно развивается спортивная деятельность, есть и сторонники моржевания. Мы хотим создать этот центр, чтобы привлечь северян к здоровому образу жизни, дать возможность научиться такому виду плавания, - рассказал «КП» один из авторов проекта Сергей Сеничев.

Пока что готовится площадка, затем начнется само строительство. На сегодняшний день ведутся работы по подключению к электрическим сетям, закладке фундамента. В дальнейшем будет обустраиваться пирс.

Моржевание становится все более популярным видом спорта, ведь оно укрепляет здоровье, омолаживает и заряжает энергией. Купание в ледяной воде благотворно воздействует на нервную и кровеносную системы, помогает бороться с бессонницей, излечивает радикулит, гипертонию, и некоторые кожные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончался экс-глава Кировска Михаил Горбачев
Полиция Мурманска закончила проверку по мальчикам, которые насмерть замучили птенца
Уборщица поезда Москва - Мурманск украла из туалета... деньги
Стало известно, кто по итогам выборов прошел в Совет депутатов Мурманска
Поссорились не на шутку: Кандалакшанин вонзил нож в грудь своего брата
Для 100% результатов по выборам губернатора Мурманской области ждут голоса из Москвы
В Териберке открылись баня, парикмахерская и аптека
В Мурманской области 103 тысячи человек проголосовали за новый вид городов
Мурманчанин, убивший жену и сбежавший в Республику Беларусь, 11 лет проведет в колонии
Андрей Чибис: "Мост в Шонгуе за 178 миллионов - это бред!"
После обработки почти 100% бюллетеней на выборах губернатора Мурманской области лидирует Андрей Чибис
В Мурманской области обработано 33% бюллетеней - на выборах губернатора лидирует Андрей Чибис
В Центральной избирательной комиссии рассказали, кто предварительно лидирует на выборах губернатора Мурманской области
Избирком Мурманской области: общая явка на выборах уже выше результата 2014 года
Уполномоченный по правам человека в Мурманской области: "В избирательной кампании бросания грязью не было "
В Кировске вандалы испортили Вечный огонь
Мурманчанка спасает ушастую сову со сломанным крылом
За первые два часа в Мурманской области проголосовали 4.36% от общего числа избирателей
Врио губернатора Мурманской области просит выбрать имя котику, которого сейчас зовут то Барсиком, то Чибисом
Суд над мурманскими моряками, задержанными за 9,5 тонн кокаина, может начаться уже в октябре
Андрей Чибис проголосовал на выборах губернатора Мурманской области-2019
Под Кандалакшей грибники встретили агрессивную медведицу с медвежатами