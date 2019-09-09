Закалить характер: В Мончегорске откроют центр зимнего плавания

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-09T15:36:45+03:00

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Город металлургов решил порадовать любителей моржевания, ведь здесь появится центр развития зимнего плавания. Его построят по благотворительной программе напротив дома №1 по набережной Климентьева. Участок, расположенный недалеко от озера Лумболка, выделила администрация Мончегорска. В новом центре можно будет не только переодеться и согреться после погружения в ледяную воду, но и пообщаться с единомышленниками.

- Сейчас стало модно поддерживать хорошую физическую форму. В городе активно развивается спортивная деятельность, есть и сторонники моржевания. Мы хотим создать этот центр, чтобы привлечь северян к здоровому образу жизни, дать возможность научиться такому виду плавания, - рассказал «КП» один из авторов проекта Сергей Сеничев.

Пока что готовится площадка, затем начнется само строительство. На сегодняшний день ведутся работы по подключению к электрическим сетям, закладке фундамента. В дальнейшем будет обустраиваться пирс.

Моржевание становится все более популярным видом спорта, ведь оно укрепляет здоровье, омолаживает и заряжает энергией. Купание в ледяной воде благотворно воздействует на нервную и кровеносную системы, помогает бороться с бессонницей, излечивает радикулит, гипертонию, и некоторые кожные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU