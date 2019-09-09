Уборщица поезда Москва - Мурманск украла из туалета... деньги

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-09T15:10:31+03:00

Женщина забыла в туалете поезда сумку с деньгами, а уборщица решила присвоить купюры себе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время поездки в поезде за ценными вещами надо следить особенно пристально. Кто-то из пассажир спит на сумке с деньгами вместо подушки, другие прячут вещи в потайные карманы.

А вот жительница Омска, ехавшая на поезде Москва-Мурманск, решила взять сумочку с деньгами в туалет. Наличными женщина везла 35 тысяч рублей. Вот только в уборной пассажирка отвлеклась и оставила сумочку. А когда вернулась за ней - сумка была на месте, зато финансы пропали... На станции "Кемь" женщина обратилась за помощью в полицию.

По горячим следам оперативники быстро нашли того, кто украл деньги - подозрения пали на 40-летнюю жительницу Московской области, которая работала в поезде уборщицей.

- Она зашла в комнату общего пользования для уборки и увидела оставленную там кем-то поясную сумку. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина украла из нее деньги. Позднее она спрятала похищенные купюры в упаковку из-под макаронных изделий, а затем перепрятала их в мусорный бак в вагоне. Где их и обнаружили стражи порядка., - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовное дело направлено в Беломорский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU