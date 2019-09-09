Поссорились не на шутку: Кандалакшанин вонзил нож в грудь своего брата

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-09T14:23:26+03:00

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57-летний житель Кандалакши никак не ожидал, что после встречи со своим близким человеком окажется в больнице. Полицейские, прибывшие по вызову в медучреждение, выяснили, что брат северянина нанес ему глубокое ножевое ранение. Вскоре стражам порядка удалось задержать злоумышленника.

- Мужчина 1960 года рождения свою вину в случившемся признал. Он рассказал правоохранителям, что отправился на дачу, где вместе со своим родным братом стал выпивать. Внезапно они начали ссориться. Разозлившись, северянин схватил со стола нож и ударил им своего родственника в область груди. Осознав, что произошло, он испугался за здоровье брата и сам вызвал скорую. Свою агрессию преступник объяснил алкогольным опьянением, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Теперь ему грозит лишение свободы до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU