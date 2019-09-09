В Мурманской области 103 тысячи человек проголосовали за новый вид городов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-09T11:28:04+03:00

Северяне решали, как будут выглядеть города Мурманской области уже в ближайшее время. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Изменить размер текста: A A

8 сентября стало единым днем голосования. Впрочем, не только за губернатора Мурманской области и парламентариев Советов депутатов голосовали северяне. Но и за комфортную городскую среду.

Прямо на избирательных участках можно было высказать свое мнение, как объекты надо привести в порядок и как именно. Например, в Кандалакше рассматривал план благоустройства набережной на берегу Кандалакшского залива Белого моря. В Мурманске избиратели могли решить, что сделать в здании бывшего кинотеатра "Родина": молодежный центр, центр для старшего поколения или же место встречи для горожан всех возрастов.

9 сентября на оперативном совещании в правительстве региона было озвучено, что за благоустройство проголосовало более 103 тысяч северян. Это почти 50% от пришедших на выборы. Лидером по числу самых активных стал Мурманск - здесь почти 62 тысячи избирателей не поленились заглянуть в бланки комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU