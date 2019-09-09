2019-09-09T09:08:56+03:00
Политика

После обработки почти 100% бюллетеней на выборах губернатора Мурманской области лидирует Андрей Чибис

За него проголосовало в 3 раза больше избирателей, чем за ближайшего конкурента
Мария ПАШЕНКОВА
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По предварительным данным, лидером гонки стал Андрей Чибис. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиПо предварительным данным, лидером гонки стал Андрей Чибис. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Всю ночь в избирательной комиссии Мурманской области обрабатывали данные из территориальных комиссий, где считали голоса северян. 8 сентября жители региона выбирали губернатора и определяли состав Советов депутатов.

По данным на 5 утра 9 сентября, было обработано 99,83% протоколов. Лидером гонки стал врио губернатора Мурманской области и представитель "Единой России" Андрей Чибис - за него проголосовало 60.07% избирателей. Это почти в 3 раза больше, чем за ближайшего конкурента, представителя ЛДПР Максима Белова - его поддержало 18.27% избирателей. Следом идут Михаил Антропов от КПРФ - 11.38%, Василий Буров от "Справедливой России" - 3.08%, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 2.60% и Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1.67%.

Официально итоги выборов еще не объявлены, но известно, что Андрея Чибиса уже поздравили из Кремля. А традиционное оперативное совещание в понедельник началось с аплодисментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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