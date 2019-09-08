Избирком Мурманской области: общая явка на выборах уже выше результата 2014 года

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-08T18:54:36+03:00

Председатель регионального избиркома рассказал, что северяне голосуют активнее, чем в 2014 году. Фото: Екатерина КОНОТОП

Выбирать губернатора и депутатов в горсоветы пришло 31,95% избирателей против 27,7%

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12 часов 8 сентября будут работать избирательные участки. На них северяне приходят выбирать нового губернатора Мурманской области и парламентариев в Советы депутатов.

- Важный рубеж избирательной кампании этого года пройден. Подведены итоги явки по состоянию на 18.00 - 31,95%. Мы уже превысили общую явку на выборах. В 2014 на 18.00 она составила 27,7%, - сообщили председатель Мурманской областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

Лучший результат сегодня показывает Видяевская ТИК - 45,39%. Достаточно хорошие показатели у Полярных Зорей - 43,9%, также в Североморске, Мурманске и Оленегорске. Серьезных нарушений нет.

- Нам поступают сообщения с просьбами разъяснить какие-то положения, как работает система мобильный избиратель. Такие рабочие моменты мы всегда не оставляем без внимания, - уточнил Антон Богомолов.

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ИСТОЧНИК KP.RU