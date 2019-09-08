2019-09-08T12:26:01+03:00
Политика

Андрей Чибис проголосовал на выборах губернатора Мурманской области-2019

8 сентября северяне выбирают не только главу региона, но и составы Советов депутатов
Мария ПАШЕНКОВА
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Врио губернатора Мурманской области уже сделал свой выбор. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиВрио губернатора Мурманской области уже сделал свой выбор. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Уже больше трех часов работают избирательные участки в Мурманской области. Сегодня, 8 сентября. единый день голосования. Напомним, в нашем регионе выбирают губернатора, а также в ряде муниципалитетов - парламентариев в Советы депутатов.

Не теряя времени, утром на свой избирательный участок в гимназии №5 пришел врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Вместе с ним проголосовать пришла и его супруга Евгения Чибис. На участки также придут члены и сотрудники правительства региона, глава администрации Мурманска, глава города, действующие депутаты горсовета, а также интерес вызывает появление на участках кандидатов. Так, свой выбор уже сделали Михаил Антропов и Василий Буров - он голосовал в Коле. Информация по других претендентам на пост главы региона уточняется.

По традиции, не сообщается, кого из кандидатов поддерживают медийные лица Заполярья. Напомним, что первые результаты выборов будут известны уже сегодня ближе к полуночи.

Следите за ходом выборов в Мурманской области в онлайн-трансляции "Комсомольской правды"-Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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