2019-09-07T12:56:05+03:00
Происшествия

В Мурманске сгорела очередная «деревяшка»

Пожар произошел в 2-этажном доме на улице Тарана
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.
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Северяне до сих пор помнят провалившуюся программу под лозунгом к «100-летию Мурманска без деревяшек». Несмотря на то, что ей не суждено было сбыться, «деревяшек» в столице Заполярья действительно с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот и еще одной из них, которая находится на улице Тарана, в ближайшее время, скорее всего, грозит снос. 2-этажка загорелась вечером 6 сентября.

- В 17.46 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на Тарана, 10. На месте работали 1-я и 3-я пожарные части. Локализовать возгорание удалось в 18.11. Дом нежилой, пострадавших нет. Площадь горения составила 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Кстати, этот деревянный дом горит уже не первый раз, а год назад, в июле 2018-го пожарные тушили деревянное офисное здание по соседству - дом №11 по той же улице. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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