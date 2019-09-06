На выходных погода в Мурманске обещает быть прохладной

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-06T12:14:55+03:00

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В субботу, 7 сентября, в Мурманске вновь пройдет международный фестиваль «Гольфстрим», который соберет северян на улицах города. В этом году праздник развернется не только под мостом через Кольский залив, но и на площади Пять Углов с интересной праздничной программой. А вот будет ли благоволить природа масштабному событию?

- В субботу будет дуть довольно сильный юго-западный ветер – 7-12 метров в секунду. Временами ожидается небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +10-12 градусов, - отмечает и.о. начальника Мурманского гидрометцентра Елена Куренева.

Сегодня, 6 сентября, в заполярной столице прогремела гроза, поэтому вполне вероятно, что она может накрыть мурманчан и в субботу.

- В воскресенье погода немного улучшится – осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться плюс 12-13 градусов. Солнце выглянет же только утром. Зато ветер ослабеет до 3-8 метров в секунду, - добавляет собеседница «КП».

Тем не менее, северянам стоит одеться теплее и желательно взять с собой зонт, чтобы не простудиться.

ИСТОЧНИК KP.RU