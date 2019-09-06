2019-09-06T09:19:17+03:00
Происшествия

В Мурманске 72-летний мужчина упал с 9 этажа на козырек подъезда

Дедушка жил в этом же доме
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины нашли на козырьке дома. Фото: СКР по Мурманской областиТело мужчины нашли на козырьке дома. Фото: СКР по Мурманской области
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Вечером 5 сентября следователи и "скорая" приехали к одному из домов на улице Зои Космодемьянской в Мурманске. Здесь на козырьке подъезда дома нашли тело 72-летнего мужчины.

Оказалось, что он жил в этой многоэтажке и выпал из окна девятого этажа. Смерть наступила практически моментально. Личность мурманчанина установить сразу после трагедии не удалось.

- Осмотром установлены травмы, характерные для падения с высоты. Телесных повреждений, а также иных данных, свидетельствующих о насильственном причинении смерти, на данный момент не установлено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего и очевидцы случившегося. Главный вопрос сейчас - как мужчина выпал из окна: по своей воле, случайно или ему помогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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