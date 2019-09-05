2019-09-05T15:25:00+03:00
Общество

В Коле заработал кнопочный светофор

Целое лето понадобилось, что подключить разноцветный регулировщик
Елена МОЛОДЦОВА
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Светофор в Коле заработал спустя четыре месяца после монтажа. Фото: ДТП ЧП Кола51Светофор в Коле заработал спустя четыре месяца после монтажа. Фото: ДТП ЧП Кола51
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Внимательные и чуткие к своему городу коляне приметили развернувшиеся на площади работы еще весной. Первая догадка о том, что на проспекте Миронова появится еще один светофор, оказалась правильной. Как выяснила «Комсомолка», такое решение приняла районная комиссия по безопасности дорожного движения. Правда, с монтажа до момента включения разноцветного регулировщика прошло четыре месяца.

- Много времени заняла процедура подключения светофора, которая наложилась на отпускной сезон, - объясняет заместитель начальника Мурманскавтодора Юрий Касьянов.

Но к сентябрю все формальности были улажены и «дядя Степа» на площади Кола, наконец, заработал. Правда, вызвал некоторое замешательство среди населения – где искать кнопку, чтобы включить зеленый режим для пешеходов, а табличку дорожники не предусмотрели, справедливо рассудив, что народ уже привык к таким разноцветным регулировщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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