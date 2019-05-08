В Коле на площади установили новый светофор

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-08T14:39:29+03:00

Предвосхищая возмущения автолюбителей: он будет с кнопкой

Изменить размер текста: A A

Две полосы движения в каждую сторону, вечно спешащие водители и пешеходы, которым надо перейти оживленную дорогу… Совсем скоро этому придет конец - на площади в Коле заработает светофор.

- Такое решение было приятно на региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В обязанности владельцев дорог входит регулярно отслеживать участки концентрации дорожно-транспортных происшествий и принимать предупредительные меры для сокращения количества аварий, - рассказывает глава администрации Кола Андрей Виноградчий. - На площади периодически сбивают пешеходов. Но, как правило, водители всегда останавливаются, и перейти проезжую часть проблем не возникает.

Кстати, предвосхищая возмущения автомобилистов, вечно переживающих, что благодаря новому светофору в городе появятся пробки, Андрей Анатольевич отметил, что «дядя Степа» на площади Колы будет кнопочный и заторов не создаст.

На сегодняшний день рабочие уже закончили монтаж конструкций, впереди наладка оборудования, после которой светофор начнет функционировать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU