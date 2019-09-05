Пропавшую в Мурмашах школьницу нашли рядом с рестораном быстрого питания
4 сентября по заполярным пабликам в "ВКонтакте" разлетелась ориентировка на пропавшую 11-летнюю Ксения Мухину из Мурмашей.
Девочка еще 2 числа ушла из дома на улице Энергетиков в поселке. И с тех пор ее родные вели поиск. Через два дня к нему подключились волонтеры поисковых отрядов. В информации, которая могла помочь, красной строкой шло примечание "нуждается в медицинской помощи".
К счастью, нашли Ксюшу очень быстро.
- В этот же день наши сотрудники увидели девочку рядом с рестораном быстрого питания на улице Беринга. Ее сразу отвезли домой, - рассказал врио начальника УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.
Где именно Ксюша пропадала два дня, пока неизвестно. Жители Мурмашей сообщают, что девочка пропадает не в первый раз.
Напомним, на Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября. Его напарник приехал из леса еще три дня назад.
ИСТОЧНИК KP.RU