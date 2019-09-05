2019-09-05T16:06:48+03:00
Общество

Пропавшую в Мурмашах школьницу нашли рядом с рестораном быстрого питания

11-летняя Ксения Мухина сбегает не в первый раз
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Лену нашли спустя два дня, как она пропала. Фото: отряд "Лиза Алерт"Лену нашли спустя два дня, как она пропала. Фото: отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

4 сентября по заполярным пабликам в "ВКонтакте" разлетелась ориентировка на пропавшую 11-летнюю Ксения Мухину из Мурмашей.

Девочка еще 2 числа ушла из дома на улице Энергетиков в поселке. И с тех пор ее родные вели поиск. Через два дня к нему подключились волонтеры поисковых отрядов. В информации, которая могла помочь, красной строкой шло примечание "нуждается в медицинской помощи".

К счастью, нашли Ксюшу очень быстро.

- В этот же день наши сотрудники увидели девочку рядом с рестораном быстрого питания на улице Беринга. Ее сразу отвезли домой, - рассказал врио начальника УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Где именно Ксюша пропадала два дня, пока неизвестно. Жители Мурмашей сообщают, что девочка пропадает не в первый раз.

Напомним, на Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября. Его напарник приехал из леса еще три дня назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Films from the North: В Мурманской области покажут короткометражки о психиатре, акробатах и животных
Щенку с оторванной лапой, спасенному в Мурманске, нужна еще одна операция
В Коле заработал кнопочный светофор
Две жительницы Кандалакши перевели мошенникам около 600 тысяч рублей
По обугленной игуане, которую нашли в сопках Мурманска, не стали возбуждать уголовное дело
Источник: Из Фонда капремонта Мурманской области уходит уже четвертый директор
Жители Мурманской области, усыновившие ребенка, получат 121 тысячу рублей
В Мончегорске у приюта для собак нашли мертвого козла
Мурманчанина поймали с двумя килограммами наркотиков
Школьники в Росляково испортили воинский мемориал
По Мурманской области вновь курсирует «Поезд здоровья»
В Мурманской области проголосуют 220 подследственных и 3100 осужденных, не лишенных свободы
В Мурманске два брата угоняли элитные иномарки
Пропавший на Колозере рыбак может пережидать непогоду в избе на другом берегу
Появилось видео с места столкновения поезда Мурманск-Адлер с Ford Escort
В Мурманске у Семеновского озера раскидали отраву для собак
В Туманном ликвидировали тундровый пожар в 500 квадратных метров