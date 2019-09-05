Пропавшую в Мурмашах школьницу нашли рядом с рестораном быстрого питания

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-05T16:06:48+03:00

Лену нашли спустя два дня, как она пропала. Фото: отряд "Лиза Алерт"

11-летняя Ксения Мухина сбегает не в первый раз

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4 сентября по заполярным пабликам в "ВКонтакте" разлетелась ориентировка на пропавшую 11-летнюю Ксения Мухину из Мурмашей.

Девочка еще 2 числа ушла из дома на улице Энергетиков в поселке. И с тех пор ее родные вели поиск. Через два дня к нему подключились волонтеры поисковых отрядов. В информации, которая могла помочь, красной строкой шло примечание "нуждается в медицинской помощи".

К счастью, нашли Ксюшу очень быстро.

- В этот же день наши сотрудники увидели девочку рядом с рестораном быстрого питания на улице Беринга. Ее сразу отвезли домой, - рассказал врио начальника УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Где именно Ксюша пропадала два дня, пока неизвестно. Жители Мурмашей сообщают, что девочка пропадает не в первый раз.

Напомним, на Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября. Его напарник приехал из леса еще три дня назад.

ИСТОЧНИК KP.RU