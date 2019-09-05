По Мурманской области вновь курсирует «Поезд здоровья»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-05T13:01:11+03:00

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«Поезд здоровья» уже начал свое путешествие по Кольскому краю 3 сентября и завершит свой маршрут 25 октября. Этой осенью он посетит 35 городов и поселков региона. Такой социальный проект направлен на то, чтобы медицинская помощь была доступна северянам, которые живут в отдаленных уголках области. Подлечиться станет возможным во всех районах Мурманской области.

- Взрослые и дети смогут обследоваться по программе диспансеризации, получить осмотр терапевта, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других врачей. Также можно пройти флюорографию, в том числе молочной железы (маммография), УЗИ исследования, - сообщают в Мурманской областной клинической больнице.

Сегодня «Поезд здоровья» прибыл в поселок Минькино, а завтра поедет в Зверосовхоз. Специалисты примут всех желающих с 9.00 до 15.00.

График движения "поезда здоровья". Фото: minzdrav.gov-murman.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU