Появилось видео с места столкновения поезда Мурманск-Адлер с Ford Escort

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-05T10:21:02+03:00

Два пассажира легковушки погибли, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии [видео]

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В 15.45 4 сентября в Ленобласти у деревни Глажево столкнулись пассажирский поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, в котором находились три человека.

Двое - 50-летний водитель и его пассажир-сверстник - скончались на месте. Весь перед легковушки буквально смяло от удара с локомотивом. Еще один, по предварительный данным, он сидел сзади, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

- Водитель выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР России.

После аварии в сети появилось видео с места происшествии. А подробности рассказали в ОЖД.

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - уточнили в компании. - В результате происшествия схода подвижного состава нет. Локомотив получил повреждения. Задержка поезда № 225 сообщением Мурманск – Адлер составила порядка двух часов в связи с необходимостью замены локомотива. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.

По предварительной версии, водитель хотел проскочить переезд. Или мог просто не заметить приближающийся локомотив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/730167" frameborder="0"></iframe> Столкнулись поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU