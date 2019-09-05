2019-09-05T10:21:02+03:00
Происшествия

Появилось видео с места столкновения поезда Мурманск-Адлер с Ford Escort

Два пассажира легковушки погибли, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Иномарку буквально смяло от удара с поездом. Фото: 47news.ruИномарку буквально смяло от удара с поездом. Фото: 47news.ru
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В 15.45 4 сентября в Ленобласти у деревни Глажево столкнулись пассажирский поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, в котором находились три человека.

Двое - 50-летний водитель и его пассажир-сверстник - скончались на месте. Весь перед легковушки буквально смяло от удара с локомотивом. Еще один, по предварительный данным, он сидел сзади, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

- Водитель выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР России.

После аварии в сети появилось видео с места происшествии. А подробности рассказали в ОЖД.

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - уточнили в компании. - В результате происшествия схода подвижного состава нет. Локомотив получил повреждения. Задержка поезда № 225 сообщением МурманскАдлер составила порядка двух часов в связи с необходимостью замены локомотива. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.

По предварительной версии, водитель хотел проскочить переезд. Или мог просто не заметить приближающийся локомотив.

Столкнулись поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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