Появилось видео с места столкновения поезда Мурманск-Адлер с Ford Escort
В 15.45 4 сентября в Ленобласти у деревни Глажево столкнулись пассажирский поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, в котором находились три человека.
Двое - 50-летний водитель и его пассажир-сверстник - скончались на месте. Весь перед легковушки буквально смяло от удара с локомотивом. Еще один, по предварительный данным, он сидел сзади, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
- Водитель выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР России.
После аварии в сети появилось видео с места происшествии. А подробности рассказали в ОЖД.
- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - уточнили в компании. - В результате происшествия схода подвижного состава нет. Локомотив получил повреждения. Задержка поезда № 225 сообщением Мурманск – Адлер составила порядка двух часов в связи с необходимостью замены локомотива. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.
По предварительной версии, водитель хотел проскочить переезд. Или мог просто не заметить приближающийся локомотив.
Столкнулись поезд Мурманск-Адлер и Ford Escort, погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU