2019-09-04T14:37:14+03:00
Общество

11 жителей Мурманской области подхватили опасные болезни от клещей

Всего паукообразные покусали 68 северян
Мария ПАШЕНКОВА
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Почти 70 северян за лето пострадали от клещей. Фото: ЯСИАПочти 70 северян за лето пострадали от клещей. Фото: ЯСИА
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От укуса клеща никто не застрахован. Жителям Мурманской области, конечно, легче: у нас этот вид паукообразных если и встречается, то не опасен для жизни человека. Не то что в других регионах.

Кусают наших земляков в Карелии, Архангельской, Московской, Псковской, Ярославской областях. В последнюю неделю лета житель Заполярья привез насекомого из Тульской области. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 27 северян. Некоторым теперь придется лечиться.

- В сезоне активности клещей 2019 года среди обратившихся жителей области зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом, - сообщили в Роспотребнадзоре по Мурманской области. - Всего с начала мониторинга в медицинских организациях области зарегистрировано 68 обращений жителей по поводу укусов клещами. В основном, свыше 90%, это взрослое население.

Напомним, жители Заполярья делятся информацией, что видели клещей под Североморском и Кандалакшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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