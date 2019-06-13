Парадокс Севера: в Кандалакше нашли клеща, хотя этих насекомых в Мурманской области нет

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-13T16:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация, что в Мурманской области есть клещи, ходит не первый год. Сведения об укушенных животных (часто страдают собаки) поступали даже из Североморска. Но наш регион славится тем, что этих опасных насекомых у нас не нет. Или, правильно сказать, не было?

Жительница Кандалакши Евгения Сенченко рассказала, что нашла кого-то похожего на клеща. Его она сняла с куртки своего сына во время отдыха на даче в Колвице. Сначала северянка на своей странице в "ВКонтакте" спросила знакомых, клещ ли это или какой-то другой вид (к слову, только самих клещей описано более 55 тысяч видов!). А затем обратилась за помощью к специалистам.

- Нам удалось найти в санитарно-эпидемиологической службе человека, который смог ответить на наши вопросы.Нас заверили, что наша территория не является эндемической, и клещи не вызревают до той степени, чтобы представлять опасность. Но если вас все-таки укусил клещ, то проверить его на опасность вы сможете, только обратившись в лабораторию в Мурманске. Инъекций иммуноглобулина у нас в Кандалакше нет. Ближайшие города, где есть - это Кировск и Апатиты, - пояснила Евгений Сенченко.

Правда, специалисты не исключают, что из-за изменений климата клещи все-таки могут появиться в Мурманской области. В Карелии ведь они есть.

ИСТОЧНИК KP.RU