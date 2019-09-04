Под Кемью иномарка из Мурманска съехала в кювет

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-04T13:44:29+03:00

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Дорога домой за полярный круг нелегка и терниста. Перегон в 1300 километров от Санкт-Петербурга до Мурманска не все могу осилить за раз, а домой так и тянет. Усталость, спешка и скорость порой играют с водителями злую шутку. Вот и мурманчанам, направляющимся домой утром 3 сентября, не повезло.

- В Беломорском районе на 833 километре автодороги «Кола» в 7:00 3 сентября произошла авария. Водитель Toyota Carina не справился с управлением. Иномарку занесло, и она съехала в правый по ходу движения кювет. В аварии пострадала 42-летняя пассажирка Toyota, жительница Мурманска. Пострадавшей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, в этот же день под Рязанью произошла еще одна авария с участием мурманчан. Hyundai ix35, в котором ехали наши земляки, врезался ВАЗ-2109 с дагестанскими номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU