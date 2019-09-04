2019-09-04T11:45:17+03:00
Происшествия

В Мурманске на Южной котельной нашли тело мужчины

Погибший оказался сотрудником ТЭЦ
Ника СВЕТЛОВА
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Погибший 65-летний мужчина был сотрудником ТЭЦ. Фото: правительство Мурманской области.Погибший 65-летний мужчина был сотрудником ТЭЦ. Фото: правительство Мурманской области.
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Вечером 3 сентября в Первомайский район Мурманска выезжали следователи. Поводом стало обнаружение трупа мужчины на территории Южной котельной на улице Фадеев Ручей.

Как пояснили в СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области, тело нашли другие сотрудники в заброшенном цехе примерно в 50 метрах от дома №7. Оказалось, что погибший тоже работал в ТЭЦ.

- Предварительный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти. Точная причина гибели будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Погибшему было 65 лет.

Напомним, в ночь на 2 сентября на предприятии в Ковдоре на 55-летнего водителя "УРАЛа" упала горная масса. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа в затылочной области, а уже оттуда санавиацией доставили в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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