2019-09-03T13:35:28+03:00
Происшествия

На юге Мурманской области на голову водителя «УРАЛа» упала горная порода

Пострадавшего санавиацией доставили в Москву
Варвара РУСЛАНОВА
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На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Фото: СКР по Мурманской областиНа месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Фото: СКР по Мурманской области
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Несчастным случаем закончилась рабочая смена на одном из предприятий Ковдорского района. ЧП произошло в ночь на 2 сентября.

- 55-летний водитель «УРАЛа» находился под уступом горной разработки и сливал технологическую воду из автоцистерны. В этот момент с уступа начала скатываться горная масса, один из кусков ударил сотрудника подрядной организации по затылку, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа в затылочной области, а уже оттуда санавиацией доставили в Москву.

- По данному факту начата процессуальная проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действия лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при производстве работ, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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