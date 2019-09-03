На юге Мурманской области на голову водителя «УРАЛа» упала горная порода
Несчастным случаем закончилась рабочая смена на одном из предприятий Ковдорского района. ЧП произошло в ночь на 2 сентября.
- 55-летний водитель «УРАЛа» находился под уступом горной разработки и сливал технологическую воду из автоцистерны. В этот момент с уступа начала скатываться горная масса, один из кусков ударил сотрудника подрядной организации по затылку, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа в затылочной области, а уже оттуда санавиацией доставили в Москву.
- По данному факту начата процессуальная проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действия лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при производстве работ, - отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU